Определились два новичка следующего сезона АПЛ: кто повысился в классе

"Лидс" / © Associated Press

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Стали известны первые два клуба, которые гарантировали себе выход в английскую Премьер-лигу (АПЛ) на следующий сезон.

Это "Лидс" и "Бернли" , которые досрочно обеспечили себе финиш в топ-2 таблицы Чемпионшипа (второго по силе английского дивизиона – прим.).

В 44-м туре Чемпионшипа "Лидс" на своем поле разгромил "Сток Сити" (6:0). А "Бернли" дома победил прямого конкурента в борьбе за выход в элиту - "Шеффилд Юнайтед" (2:1).

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За два тура до финиша "Лидс" и "Бернли" имеют по 94 очка и уже точно займут первые две строчки, что дает право выхода в АПЛ.

Третья путевка в элиту будет разыграна в плей-офф между командами, которые завершат чемпионат на 3-6 местах. Пока это "Шеффилд Юнайтед", "Сандерленд", "Бристоль Сити" и "Ковентри Сити".

В АПЛ "Лидс" и "Бернли" заменят "Лестер" и "Саутгемптон", которые досрочно вылетели в Чемпионшип. Также понижение в классе ждет "Ипсвич", который за пять туров до конца отстает от спасительной 17-й строчки на 15 очков.