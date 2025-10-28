- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 176
- Время на прочтение
- 1 мин
Определились еще два четвертьфиналиста Кубка Украины по футболу
В следующий раунд турнира прошли черновицкая "Буковина" и киевский "Локомотив".
Черновицкая "Буковина" и киевский "Локомотив" пробились в четвертьфинал Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
В 1/8 финала "Буковина" обыграла тернопольскую "Ниву" со счетом 2:1, а "Локомотив" победил винницкую "Ниву" со счетом 1:0.
Полное видео матча "Буковина" – "Нива" Тернополь
Полное видео матча "Локомотив" – "Нива" Винница
Таким образом, уже известны три четвертьфиналиста Кубка Украины. Ранее в 1/4 финала вышел "Чернигов", в серии пенальти одолев "Лесное".
Остальные матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся 29 и 30 октября. Главное внимание будет приковано к поединку между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" – всеукраинское футбольное дерби запланировано на среду, 29 октября, начало – в 18:00.
На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".