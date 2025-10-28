Определились еще два четвертьфиналиста Кубка Украины по футболу

"Буковина" / ФК "Буковина"

Реклама

Черновицкая "Буковина" и киевский "Локомотив" пробились в четвертьфинал Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

В 1/8 финала "Буковина" обыграла тернопольскую "Ниву" со счетом 2:1, а "Локомотив" победил винницкую "Ниву" со счетом 1:0.

Полное видео матча "Буковина" – "Нива" Тернополь

Полное видео матча "Локомотив" – "Нива" Винница

Таким образом, уже известны три четвертьфиналиста Кубка Украины. Ранее в 1/4 финала вышел "Чернигов", в серии пенальти одолев "Лесное".

Реклама

Остальные матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся 29 и 30 октября. Главное внимание будет приковано к поединку между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" – всеукраинское футбольное дерби запланировано на среду, 29 октября, начало – в 18:00.

На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".