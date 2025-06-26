Определились еще два участника плей-офф Клубного чемпионата мира-2025

"Боруссия" Дортмунд / © Associated Press

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Стали известны еще два участника плей-офф Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Это немецкая "Боруссия" Дортмунд и бразильский "Флуминенсе".

В матче заключительного, 3-го тура группы F "шмели" обыграли южнокорейский "Ульсан" (1:0). Единственный гол на 36-й минуте забил Дэниэль Свенссон после передачи Джоуба Беллингема.

В параллельном поединке этого квартета "Флуминенсе" сыграл вничью с южноафриканским "Мамелоди Сандаунз" (0:0).

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Дортмундская "Боруссия" (7 очков) вышла в плей-офф с первого места, а "Флуминенсе" (5 баллов) – со второго. "Мамелоди Сандаунз" (4 пункта) и "Ульсан" (0) вылетели из турнира.

В 1/8 финала соперниками немецкого и бразильского клубов станут команды, которые финишируют на первых двух ступеньках в группе E. Перед матчами последнего тура на это претендуют "Ривер Плейт" (Аргентина), "Интер" (Италия) и "Монтеррей" (Мексика).

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Также вы можете просмотреть все группы и турнирные таблицы Клубного чемпионата мира-2025, которые обновляются после сыгранных поединков.

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Ранее сообщалось, кто уже вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025.