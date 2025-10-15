Определились еще пять сборных-участниц чемпионата мира-2026 по футболу

Сборная ЮАР / © Associated Press

Еще пять сборных квалифицировались в финальную часть чемпионата мира-2026 по футболу. Это команды ЮАР, Кот-д'Ивуара, Сенегала, Катара и Саудовской Аравии.

В заключительных матчах африканской квалификации ЧМ-2026 сборная ЮАР разгромила команду Руанды (3:0), Сенегал разбил Мавританию (4:0), а Кот-д'Ивуар нанес поражение Кении (3:0).

Это позволило сборным ЮАР, Кот-д'Ивуара и Сенегала выиграть свои отборочные группы и завоевать прямые путевки на грядущий Мундиаль.

Ранее это сделали шесть сборных с Африки: Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана и Кабо-Верде.

Тем временем в заключительных матчах азиатской квалификации участие в ЧМ-2026 обеспечили себе Катар и Саудовская Аравия. Катарцы обыграли команду ОАЭ (2:1), а саудовцы сыграли вничью с Ираком (0:0).

Это позволило сборным Катара и Саудовской Аравии финишировать на первых местах в своих группах и таким образом пробиться на Мундиаль.

Ранее это сделали еще шесть сборных с азиатского отбора: Япония, Иран, Узбекистан, Иордания, Южная Корея и Австралия.

Всего уже известны 28 из 48 сборных, которые примут участие в ЧМ-2026.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.