Определились еще пять участников ЧМ-2026 от Европы

Сборная Испании по футболу / © Associated Press

Сборные Испании, Бельгии, Швейцарии, Австрии и Шотландии вышли в финальную часть чемпионата мира-2026 по футболу.

В матчах заключительного тура группового этапа испанцы сыграли вничью с Турцией (2:2), бельгийцы уничтожили Лихтенштейн (7:0), швейцарцы разошлись ничьей с Косово (1:1), австрийцы расписали ничью с Боснией и Герцеговиной (2:1), а шотландцы победили Данию (4:2).

Таким образом, уже известны все 12 победителей групп, которые напрямую отобрались на ЧМ-2026.

Еще четыре путевки на Мундиаль будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишировали ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2026 состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени. В частности, своих соперников узнает и сборная Украины.

Плей-офф будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.