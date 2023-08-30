Определились еще три участника группового этапа Лиги чемпионов-2023/24 (видео)

Во вторник, 29 августа, состоялись ответные матчи в трех противостояниях раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

По их итогам в групповой раунд главного еврокубка пробились "Галатасарай" (Турция), "Брага" (Португалия) и "Янг Бойз" (Швейцария).

"Галатасарай" дома обыграл норвежский "Мольде" – 2:1. В первом матче турецкий клуб также оказался сильнее (3:2).

Обзор матча "Галатасарай" – "Мольде"

"Брага" не пустила в группу ЛЧ греческий "Панатинаикос", который во 2-м раунде отбора выбил "Днепр-1". Португальская команда на выезде выиграла 1:0 после домашнего успеха со счетом 2:1.

Обзор матча "Панатинаикос" – "Брага"

"Янг Бойз" на своем стадионе разгромил израильский клуб "Маккаби" Хайфа – 3:0. Первая встреча между командами завершилась вничью 0:0.

Обзор матча "Янг Бойз" – "Маккаби" Хайфа

Таким образом, уже известны 29 из 32 участников группового раунда Лиги чемпионов. Еще три путевки в основную стадию ЛЧ будут разыграны в среду, 30 августа.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов запланирована на 31 августа. Украину там будет представлять донецкий "Шахтер", который будет посеян из третьей корзины.

Читайте также:

Заря – Славия: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги Европы

Днепр-1 – Спартак Трнава: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч отбора Лиги конференций

Бешикташ – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги конференций