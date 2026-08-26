"Сабах" / facebook.com/sabahfc.az

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Определились еще три участника основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Право сыграть в основном этапе самого престижного еврокубка выбороли азербайджанский "Сабах", австрийский ЛАСК и норвежский "Буде-Глимт".

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"Сабах", основанный в 2017 году, впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации азербайджанская команда одолела израильский "Хапоэль" Беэр-Шева.

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После выездного поражения 1:2 в первом матче "Сабах" выиграл домашний ответный поединок со счетом 5:2 по итогам экстра-таймов и прошел дальше с общим счетом 6:4.

ЛАСК также впервые в истории пробился в основной этап Лиги чемпионов — австрийский клуб совершил безумный камбек в противостоянии с шотландским "Селтиком".

"Кельты" выиграли первый матч дома со счетом 3:0 и даже открыли счет в гостевом ответном поединке. Однако дальше ЛАСК оформил суперкамбэк — забил четыре мяча, переведя игру в экстра-таймы (4:4 по сумме двух встреч), где пятым голом вырвал путевку в основной раунд Лиги чемпионов (5:4).

"Буде-Глимт", который в прошлом сезоне изрядно пошумел в Лиге чемпионов, без проблем оформил выход в основной раунд текущего розыгрыша турнира.

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После выездной победы над нидерландским "Неймегеном" (3:1) в первой встрече норвежский клуб повторно обыграл соперника (3:0) и прошел в основной этап ЛЧ с общим счетом 6:1.

Обладатели четырех последних путевок в основной раунд Лиги чемпионов определятся в среду, 26 августа, когда состоятся ответные матчи в парах АЕК Афины (Греция) — "Левски" (Болгария), "Викинг" (Норвегия) — "Динамо" Загреб (Хорватия), "Целье" (Словения) — "Слован" Братислава (Словакия) и "Лион" (Франция) — "Фенербахче" (Турция).

Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 27 августа. Начало церемонии — в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, Украина также будет иметь своего представителя в основном раунде самого престижного евротурнира — прямую путевку получил чемпион страны — донецкий "Шахтер".

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