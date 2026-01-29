Определились финалистки Australian Open-2026

Елена Рыбакина / © Associated Press

Стали известны обе финалистки Australian Open-2026 в женском одиночном разряде.

В финал мэйджора вышли первая ракетка мира "нейтральная" белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA).

В полуфинале Соболенко победила украинку Элину Свитолину (№12 WTA) – 6:2, 6:3, а Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу (№6 WTA) – 6:3, 7:6.

Решающий матч за титул между Соболенко и Рыбакиной состоится в субботу, 31 января.

Отметим, что Свитолина впервые в карьере сыграла в полуфинале Australian Open. В этом году она обновила личный рекорд на этом турнире Grand Slam. Ранее Элина трижды останавливалась на стадии четвертьфинала (2018, 2019, 2025).

Благодаря выходу в полуфинал Australian Open-2026 со следующей недели Свитолина вернется в топ-10 мирового рейтинга.

Для Элины это был четвертый в карьере полуфинал на мэйджорах. Ранее она дважды добиралась до полуфиналов на Wimbledon (2019, 2023) и один раз на US Open (2019), но еще никогда не выходила в финал турниров Grand Slam.

Добавим, что в основной сетке Australian Open-2026 было шесть украинок. Кроме Свитолиной, нашу страну представляли Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина, но ни одна из них не смогла преодолеть стартовый круг.

Напомним, в январе 2026 года Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.