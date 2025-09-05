- Дата публикации
Определились финалистки US Open-2025: кто разыграет титул
Женский финал Открытого чемпионата США состоится в субботу, 6 сентября.
В ночь на 5 сентября состоялись полуфинальные матчи US Open-2025 в женском одиночном разряде, по итогам которых определились финалистки турнира.
В финале мэйджора посоревнуются "нейтральная" теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко и американка Аманда Анисимова.
В полуфинале Соболенко одолела американку Джессику Пегулу – 4:6, 6:3, 6:4. В другом поединке 1/2 финала Анисимова обыграла японку Наоми Осаку – 6:7, 7:6, 6:3.
Соболенко будет защищать звание действующей чемпионки US Open. В прошлом году в финале она победила Пегулу.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк установила национальный рекорд на турнирах Grand Slam.