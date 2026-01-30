ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
68
Время на прочтение
1 мин

Определились финалисты Australian Open-2026

Решающий матч за титул состоится 1 февраля.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Новак Джокович

Новак Джокович / © Associated Press

Стали известны оба финалиста Australian Open-2026 в мужском одиночном разряде.

В финал австралийского мэйджора вышли первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович (№4 ATP).

В первом полуфинале Алькарас обыграл немца Александра Зверева (№3 ATP) – 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5. Во втором полуфинале Джокович одолел итальянца Янника Синнера (№2 ATP) – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

К слову, Синнер является чемпионом двух предыдущих Australian Open (2024, 2025). В прошлом году в финале Открытого чемпионата Австралии итальянский теннисист обыграл немца Александра Зверева.

Решающий матч за титул между Алькарасом и Джоковичем состоится в воскресенье, 1 февраля.

Ранее сообщалось, что определились финалистки Australian Open-2026 в женском одиночном разряде.

Дата публикации
Количество просмотров
68
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie