Определились финалисты Australian Open-2026
Решающий матч за титул состоится 1 февраля.
Стали известны оба финалиста Australian Open-2026 в мужском одиночном разряде.
В финал австралийского мэйджора вышли первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович (№4 ATP).
В первом полуфинале Алькарас обыграл немца Александра Зверева (№3 ATP) – 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5. Во втором полуфинале Джокович одолел итальянца Янника Синнера (№2 ATP) – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
К слову, Синнер является чемпионом двух предыдущих Australian Open (2024, 2025). В прошлом году в финале Открытого чемпионата Австралии итальянский теннисист обыграл немца Александра Зверева.
Решающий матч за титул между Алькарасом и Джоковичем состоится в воскресенье, 1 февраля.
Ранее сообщалось, что определились финалистки Australian Open-2026 в женском одиночном разряде.