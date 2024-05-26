Определились финалисты чемпионата мира-2024 по хоккею: когда решающий матч

В субботу, 25 мая, состоялись матчи 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2024 в элитном дивизионе, который проходит в Чехии. По их итогам определились финалисты турнира.

В решающем матче ЧМ-2024 по хоккею сразятся Чехия и Швейцария.

В полуфинальных поединках чехи разбили Швецию (7:3), а швейцарцы в серии буллитов одолели действующих чемпионов, Канаду (3:2).

Финальный матч ЧМ-2024 по хоккею между Чехией и Швейцарией состоится в воскресенье, 26 мая, начало – в 21:20 по киевскому времени.

В тот же день Швеция и Канада встретятся в матче за третье место, начало – в 16:20 по киевскому времени.

Добавим, что Швейцария еще никогда в истории не выигрывала "золото" мирового первенства по хоккею.

Отметим, что в начале мая сборная Украины выиграла ЧМ-2024 по хоккею в третьем по силе дивизионе (ІВ) и завоевала повышение в классе. В следующем году "сине-желтые" будут соревноваться во втором по рангу дивизионе (IA) мирового первенства.

Напомним, ЧМ-2023 в элитном дивизионе выиграла сборная Канады, победившая в финале Германию. В матче за "бронзу" Латвия обыграла США, впервые в истории завоевав медали мирового первенства по хоккею.

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