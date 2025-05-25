Определились финалисты чемпионата мира-2025 по хоккею в элитном дивизионе

Сборная Швейцарии по хоккею / © Associated Press

Реклама

В субботу, 24 мая, состоялись полуфинальные матчи чемпионата мира-2025 по хоккею в элитном дивизионе. По их итогам определились финалисты турнира.

В финал мирового первенства вышли США и Швейцария.

В полуфиналах американцы разбили Швецию (6:2), а швейцарцы разгромили Данию (7:0).

Реклама

Финальный матч между Швейцарией и США состоится в воскресенье, 25 мая. Начало – в 21:20 по киевскому времени.

В тот же день в поединке за бронзу сойдутся Швеция и Дания, старт – в 16:20 по киевскому времени.

ЧМ-2025 по хоккею в элитном дивизионе проходит в Швеции и Дании. Сборные России и Беларуси не допустили к участию в турнире из-за захватнической войны РФ против Украины.

Отметим, что ЧМ-2024 в элитном дивизионе выиграла сборная Чехии, которая в финале домашнего турнира одолела Швейцарию. В матче за "бронзу" Швеция обыграла Канаду.

Реклама

Напомним, этой весной сборная Украины заняла третье место на ЧМ-2025 по хоккею во втором по силе дивизионе (IA). "Сине-желтые" были близки к первому за 18 лет выходу в элиту, но в решающем последнем матче проиграли Японии.

В итоге украинцы (9 очков) не сумели повыситься в классе. В элитный дивизион вышли Великобритания (12 баллов) и Италия (10 пунктов), которые заняли первое и второе места соответственно в итоговой турнирной таблице.