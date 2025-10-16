Определились финалисты чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу

Сборная Марокко вышла в финал чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу / © Associated Press

Определились финалисты юношеского чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу. Ими стали сборные Аргентины и Марокко.

В первом полуфинале турнира марокканцы в серии пенальти одолели Францию (1:1, пен. 5:4). Во втором полуфинале аргентинцы победили Колумбию (1:0).

Финальный матч между Аргентиной и Марокко состоится в ночь на 20 октября.

В поединке за "бронзу" в ночь на 18 октября встретятся Франция и Колумбия.

Отметим, что сборная Украины выбыла в 1/8 финала ЧМ-2025 (U-20). Команда Дмитрия Михайленко уступила Испании (0:1).

На групповом этапе украинская сборная (7 очков) заняла первое место в квартете B. "Сине-желтые" победили Южную Корею (2:1), сыграли вничью с Панамой (1:1) и одолели Парагвай (2:1).

Напомним, сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.

"Сине-желтые" в пятый раз в истории приняли участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.