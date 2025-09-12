- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 1 мин
Определились финалисты Евробаскета-2025
Финальный матч турнира состоится 14 сентября.
Стали известны оба финалиста Евробаскета-2025 – чемпионат Европы 2025 года по баскетболу среди мужских сборных.
В финале турнира сыграют сборные Германии и Турции.
В первом полуфинале немцы победили Финляндию со счетом 98:86. Самым результативным игроком матча стал лидер немецкой команды Деннис Шредер, в чьем активе 26 очков, 12 ассистов и 5 подборов.
Во втором полуфинале турки обыграли Грецию со счетом 94:68. Самым результативным игроком поединка стал баскетболист сборной Турции Эрджан Османи, который набрал 28 очков, а также сделал две передачи и 6 подборов.
Финальный матч Евробаскета-2025 между Германией и Турцией состоится в воскресенье, 14 сентября. В тот же день Финляндия и Греция посоревнуются за "бронзу".