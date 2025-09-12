ТСН в социальных сетях

Определились финалисты Евробаскета-2025

Финальный матч турнира состоится 14 сентября.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сборная Турции по баскетболу

Сборная Турции по баскетболу / © Associated Press

Стали известны оба финалиста Евробаскета-2025 – чемпионат Европы 2025 года по баскетболу среди мужских сборных.

В финале турнира сыграют сборные Германии и Турции.

В первом полуфинале немцы победили Финляндию со счетом 98:86. Самым результативным игроком матча стал лидер немецкой команды Деннис Шредер, в чьем активе 26 очков, 12 ассистов и 5 подборов.

Во втором полуфинале турки обыграли Грецию со счетом 94:68. Самым результативным игроком поединка стал баскетболист сборной Турции Эрджан Османи, который набрал 28 очков, а также сделал две передачи и 6 подборов.

Финальный матч Евробаскета-2025 между Германией и Турцией состоится в воскресенье, 14 сентября. В тот же день Финляндия и Греция посоревнуются за "бронзу".

