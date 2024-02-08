Определились финалисты Кубка африканских наций – кто поборется за трофей (видео)

Стали известны финалисты Кубка африканских наций-2023. В решающем матче турнира встретятся сборные Нигерии и Кот-д'Ивуара.

В полуфинале Нигерия в серии пенальти обыграла сборную ЮАР. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, а послематчевые 11-метровые лучше пробили нигерийцы – 4:2.

Первый тайм игры прошел без голов. После перерыва на 67-й минуте Уильям Трост-Эконг вывел Нигерию вперед, реализовав пенальти. На 85-й минуте матча Виктор Осимхен мог удваивать преимущество нигерийцев, но после просмотра VAR его гол отменили из-за нарушения правил.

На 90-й минуте команда ЮАР получила шанс перевести игру в овертаймы – пенальти реализовал Тебохо Мокоэна.

В экстра-таймах южноафриканцы на 115-й минуте остались в меньшинстве после прямой красной карточки Гранта Кеканы, однако смогли продержаться до серии пенальти. А там уже точнее оказались нигерийцы, которые из пяти ударов реализовали четыре, тогда как соперник не забил дважды из четырех попыток.

Обзор матча Нигерия – ЮАР

В другом полуфинале Кот-д'Ивуар минимально обыграл ДР Конго – 1:0.

Победу ивуарийцам принес гол форварда дортмундской "Боруссии" Себастьена Алле на 65-й минуте.

Обзор матча Кот-д'Ивуар – ДР Конго

Финал КАН-2023 между сборными Нигерии и Кот-д'Ивуара состоится в воскресенье, 11 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В субботу, 10 февраля, команды ЮАР и ДР Конго сойдутся в матче за третье место. Эта игра также начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, КАН-2023 должен был состояться осенью 2023 года, но из-за погодных условий турнир перенесли на начало 2024 года.

Действующим победителем Кубка Африки является сборная Сенегала, которая в финале Кубка африканских наций-2021 в серии пенальти одолела Египет.

Рекордсменом по победам на Кубке Африки является сборная Египета. Она выигрывала турнир семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

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