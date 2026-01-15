Определились финалисты Кубка африканских наций: кто разыграет титул

Сборная Марокко / © Associated Press

Реклама

Определились финалисты Кубка африканских наций-2025. Ими стали сборные Сенегала и Марокко .

В полуфиналах сенегальцы одолели Египет (1:0), а марокканцы обыграли Нигерию (0:0, 4:2 в серии пенальти).

Сборную Сенегала в финал турнира вывел гол звездного форварда саудовского "Аль-Насра" Садио Мане на 78-й минуте поединка.

Реклама

В другом полуфинале в основное время и экстра-таймах голов забито не было, а героем серии пенальти стал вратарь марокканцев Ясин Буну, который отразил удары Самуэля Чукувуэзе и Бруно Оньемаечи.

Финал Кубка африканских наций состоится в воскресенье, 18 января, в Рабате. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

В субботу, 17 января, Египет и Нигерия разыграют бронзовые награды континентального первенства. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, что в финале прошлого розыгрыша Кубка африканских наций сборная Кот-д'Ивуара одолела Нигерию со счетом 2:1.

Реклама

Рекордсменом по победам на Кубке Африки является сборная Египта, которая выигрывала этот турнир семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Ранее сообщалось, что правительство африканской страны распустило футбольную сборную после провала на КАН-2025.