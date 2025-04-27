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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Определились финалисты Кубка Англии по футболу: кто разыграет трофей

Решающий матч турнира состоится 17 мая на "Уэмбли".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" / © Associated Press

Стали известны оба финалиста Кубка Англии по футболу сезона-2024/25.

В решающем поединке турнира сыграют "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити".

В первом полуфинале 26 апреля "Кристал Пэлас" сенсационно победил "Астон Виллу" со счетом 3:0.

Во втором полуфинале 27 апреля "Манчестер Сити" обыграл "Ноттингем" со счетом 2:0. Уже на 2-й минуте "горожан" вывел вперед Рико Льюис, а вскоре после перерыва преимущество команды Хосепа Гвардиолы укрепил Йошко Гвардиол.

Финальный матч Кубка Англии между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" состоится 17 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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