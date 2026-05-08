Определились финалисты Лиги Европы: кто поборется за трофей

"Астон Вилла" / © Associated Press

По итогам матчей 1/2 финала Лиги Европы сезона-2025/26 определились финалисты турнира.

В финальном поединке второго по престижности евротурнира сыграют немецкий "Фрайбург" и английская "Астон Вилла" .

В полуфинале "Фрайбург" победил португальскую "Брагу" (1:2, 3:1), тогда как "Астон Вилла" была сильнее другого английского клуба — "Ноттингема" (0:1, 4:0).

Финал Лиги Европы между "Фрайбургом" и "Астон Виллой" состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).

