Определились финалисты Лиги Европы: кто поборется за трофей
Решающая игра состоится 20 мая в Стамбуле.
По итогам матчей 1/2 финала Лиги Европы сезона-2025/26 определились финалисты турнира.
В финальном поединке второго по престижности евротурнира сыграют немецкий "Фрайбург" и английская "Астон Вилла" .
В полуфинале "Фрайбург" победил португальскую "Брагу" (1:2, 3:1), тогда как "Астон Вилла" была сильнее другого английского клуба — "Ноттингема" (0:1, 4:0).
Финал Лиги Европы между "Фрайбургом" и "Астон Виллой" состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).
