Определились финалисты Олимпиады-2026 в мужском хоккее — когда матч за "золото"

Сборная США по хоккею / © Associated Press

Реклама

На зимних Олимпийских играх-2026 состоялись полуфинальные матчи мужского хоккейного турнира, в результате чего определились финалисты.

В поединке за "золото" встретятся сборные Канады и США.

В первом полуфинале канадцы одержали победу над Финляндией (3:2), а во втором американцы разгромили Словакию (6:2).

Реклама

Финал мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026 состоится в день закрытия Игр — в воскресенье, 22 февраля. Игра начнется в 15:10 по киевскому времени.

В субботу, 21 февраля, финны и словаки определят обладателя бронзовых наград. Матч за третье место стартует в 21:40 по киевскому времени.

Добавим, что США и Канада также встретились в финале женского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026, который завершился победой американок в овертайме (2:1).

Интересно, что впервые с 2014 года на Олимпийских играх играют хоккеисты НХЛ.

Реклама

Отметим, что на предыдущей зимней Олимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, "золото" завоевали финские хоккеисты, которые обыграли в финале сборную Олимпийского комитета России (ОКР) со счетом 2:1.

К Олимпиаде-2026 российских хоккеистов не допустили, ведь командам государства-агрессора запрещено участвовать в международных соревнованиях из-за войны в Украине.

Сборная Украины по хоккею не смогла квалифицироваться на Олимпиаду-2026. В финальном раунде отбора "сине-желтые" проиграли все три матча – Франции (2:7), Латвии (1:5) и Словении (2:6).

Наша хоккейная сборная только один раз выступала на Олимпийских играх – в 2002 году украинцы заняли десятое место на олимпийском турнире в Солт-Лейк-Сити (США).