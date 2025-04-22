"Киев-Баскет" / © facebook.com/kyivbasket

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Определились финалисты плей-офф чемпионата Украины по баскетболу среди мужчин.

Ими стали действующий чемпион, победитель регулярного чемпионата "Днепр" и "Киев-Баскет" .

В полуфинальных сериях днепряне обыграли "Черкасские Мавпы" – 2:0 (63:48, 77:73). А киевляне одолели "Ровно" – 2:1 (75:69, 73:77, 66:52).

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Финальная серия плей-офф между "Днепром" и "Киев-Баскетом" начнется в воскресенье, 27 апреля, в 13:00.

Отметим, что в прошлом году в финальной серии "Днепр" победил "Ровно" со счетом 2:0 и во второй раз в истории стал чемпионом Украины.

Напомним, обладателем Кубка Украины-2025 по баскетболу также стал "Днепр", одолев в финале "Ровно" со счетом 95:69.