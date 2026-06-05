ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
315
Время на прочтение
1 мин

Определились финалисты Roland Garros-2026: кто разыграет титул Grand Slam

За трофей сразятся немец Александер Зверев и итальянец Флавио Коболли.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Флавио Коболли

Флавио Коболли / © Associated Press

Стали известны финалисты Roland Garros-2026 в мужском одиночном разряде.

В решающем матче турнира Grand Slam сыграют немец Александер Зверев (№3 ATP) и итальянец Флавио Коболли (№14 ATP).

В полуфинале Зверев обыграл чеха Якуба Меншика (№27 ATP) — 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Коболли вышел в финал автоматически из-за того, что его соперник итальянец Маттео Арнальди (№104 ATP) не смог принять участие в игре из-за болезни.

Финальный поединок между Коболли и Зверевым состоится в воскресенье, 7 июня.

24-летний Коболли впервые в карьере дошел до финала на уровне Grand Slam.

Для 29-летнего Зверева это будет четвёртый в карьере финал на мэйджорах. Три предыдущих он проиграл — на US Open-2020, Roland Garros-2024 и Australian Open-2025.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк остановилась в шаге от исторического для Украины финала Roland Garros.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
315
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie