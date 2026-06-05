Определились финалисты Roland Garros-2026: кто разыграет титул Grand Slam

Флавио Коболли / © Associated Press

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Стали известны финалисты Roland Garros-2026 в мужском одиночном разряде.

В решающем матче турнира Grand Slam сыграют немец Александер Зверев (№3 ATP) и итальянец Флавио Коболли (№14 ATP).

В полуфинале Зверев обыграл чеха Якуба Меншика (№27 ATP) — 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

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Коболли вышел в финал автоматически из-за того, что его соперник итальянец Маттео Арнальди (№104 ATP) не смог принять участие в игре из-за болезни.

Финальный поединок между Коболли и Зверевым состоится в воскресенье, 7 июня.

24-летний Коболли впервые в карьере дошел до финала на уровне Grand Slam.

Для 29-летнего Зверева это будет четвёртый в карьере финал на мэйджорах. Три предыдущих он проиграл — на US Open-2020, Roland Garros-2024 и Australian Open-2025.

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Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк остановилась в шаге от исторического для Украины финала Roland Garros.

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