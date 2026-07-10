Определились финалисты Уимблдона-2026 среди мужчин

Янник Синнер / © Associated Press

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Стали известны финалисты Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде.

За трофей поборются немец Александр Зверев и итальянец Янник Синнер.

В полуфинале Зверев обыграл британца Артура Ферри — 7:6, 6:2, 6:4. В то время как Синнер победил серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4.

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Для Синнера это второй подряд выход в финал Уимблдона, он является действующим чемпионом соревнований. Это первый финал турнира серии Grand Slam для итальянца в этом году.

Финальный матч между Синнером и Зверевым состоится в воскресенье, 12 июля.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк остановилась в шаге от исторического для Украины финала Уимблдона.

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