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Определились финалисты Уимблдона-2026 среди мужчин
Финальный матч состоится в воскресенье, 12 июля.
Стали известны финалисты Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде.
За трофей поборются немец Александр Зверев и итальянец Янник Синнер.
В полуфинале Зверев обыграл британца Артура Ферри — 7:6, 6:2, 6:4. В то время как Синнер победил серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4.
Для Синнера это второй подряд выход в финал Уимблдона, он является действующим чемпионом соревнований. Это первый финал турнира серии Grand Slam для итальянца в этом году.
Финальный матч между Синнером и Зверевым состоится в воскресенье, 12 июля.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк остановилась в шаге от исторического для Украины финала Уимблдона.