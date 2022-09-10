Определились финалисты US Open-2022: кто поборется за звание первой ракетки мира

Стало известно, кто сыграет в решающем матче мужского одиночного турнира Открытого чемпионата США по теннису-2022.

За трофей последнего турнира Большого шлема в этом сезоне сразятся норвежец Каспер Рууд и испанец Карлос Алькарас.

В первом полуфинале 23-летний Рууд обыграл россиянина Карена Хачанова. Представитель РФ выступал на US Open в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны, которую Россия при содействии Беларуси развязала против Украины.

Поединок длился три часа и три минуты. Норвежец отдал теннисисту из страны-агрессора лишь один сет - 7:6(5), 6:2, 5:7, 6:2.

Во втором полуфинале 19-летний Карлос Алькарас встречался с на пять лет старшим за него американцем Фрэнсисом Тиафо, который в 1/8 финала сенсационно выбил из турнира четырехкратного победителя US Open Рафаэля Надаля.

Матч получился невероятно драматичным. Игроки провели на корте 4 часа и 22 минуты. В итоге именно Алькарас вышел победителем из пятисетовой дуэли - 6:7(8), 6:3, 6:1, 6:7(5), 6:3.

Интересно, что в финале Рууд и Алькарас посоревнуются не только за титул US Open, но и за звание новой первой ракетки мира. Впервые в истории в финале Grand Slam встретятся два претендента на лидерство в мировом рейтинге, никогда ранее не возглавлявшие его.

Финальный матч US Open-2022 между Руудом и Алькарасом состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало игры - в 23:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее определились финалистки US Open-2022. Женский финал пройдет в субботу, 10 сентября. Начало - в 23:00 по киевскому времени.

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