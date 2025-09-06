ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
77
Время на прочтение
1 мин

Определились финалисты US Open-2025: кто поборется за трофей

Мужской финал Открытого чемпионата США состоится в воскресенье, 7 сентября.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Карлос Алькарас

Карлос Алькарас / © Associated Press

В ночь на 6 сентября состоялись полуфинальные матчи US Open-2025 в мужском одиночном разряде, по итогам которых определились финалисты турнира.

В финале амеркианского мэйджора сойдутся испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

В полуфинале Алькарас победил серба Новака Джоковича – 6:4, 7:6, 6:2. В другом поединке 1/2 финала Синнер одолел канадца Феликса Оже-Альясима – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Мужской финал Открытого чемпионата США состоится в воскресенье, 7 сентября.

Синнер будет защищать звание действующего чемпиона US Open. В прошлом году в финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

Ранее сообщалось, что определились финалистки US Open-2025 в женском одиночном разряде.

Дата публикации
Количество просмотров
77
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie