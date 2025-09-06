- Дата публикации
-
Определились финалисты US Open-2025: кто поборется за трофей
Мужской финал Открытого чемпионата США состоится в воскресенье, 7 сентября.
В ночь на 6 сентября состоялись полуфинальные матчи US Open-2025 в мужском одиночном разряде, по итогам которых определились финалисты турнира.
В финале амеркианского мэйджора сойдутся испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.
В полуфинале Алькарас победил серба Новака Джоковича – 6:4, 7:6, 6:2. В другом поединке 1/2 финала Синнер одолел канадца Феликса Оже-Альясима – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
Синнер будет защищать звание действующего чемпиона US Open. В прошлом году в финале он обыграл американца Тейлора Фрица.
Ранее сообщалось, что определились финалистки US Open-2025 в женском одиночном разряде.