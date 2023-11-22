Определились корзины для жеребьевки финального турнира Евро-2024: где может оказаться сборная Украины

Стал известен состав корзин для жеребьевки группового этапа финального турнира Евро-2024.

На предстоящем континентальном первенстве сыграют 24 национальные команды. Имена 21 из 24 сборных уже известны, а еще три участника чемпионата Европы определятся по итогам плей-офф отбора в марте 2024 года.

Сборная Украины также попытается пробиться на ЧЕ через плей-офф. Своих соперников по пути к финальной стадии Евро команда Сергея Реброва узнает 23 ноября во время жеребьевки раунда плей-офф.

Корзины для жеребьевки группового этапа Евро-2024

Корзина 1: Германия (страна-хозяйка), Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.

Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия.

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, три победителя плей-офф Лиги наций.

Жеребьевка группового этапа Евро-2024 состоится 2 декабря в немецком Гамбурге, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будут принимать 10 городов Германии. Сборная Германии как страна-хозяйка без отбора попала на первенство континента.

Ранее мы рассказывали, кто может стать соперником сборной Украины в плей-офф отбора на Евро-2024.

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