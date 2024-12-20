Определились пары 1/16 финала Лиги конференций: результаты жеребьевки

Поединки пройдут 13 и 20 февраля 2025 года.

В пятницу, 20 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей плей-офф Лиги конференций, в которых определятся последние восемь участников 1/8 финала.

В основном раунде обновленного формата третьего по рангу евротурнира 36 клубов выступали в единой лиге, где сыграли против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попали в 1/8 финала. Это "Челси" (Англия), "Витория Гимарайнш" (Португалия), "Фиорентина" (Италия), "Рапид" (Австрия), "Юргорден" (Швеция), "Лугано" (Швейцария), "Легия" (Польша) и "Серкль Брюгге" (Бельгия).

Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

Лига конференций-2024/25: пары 1/16 финала

Гент (Бельгия) – Бетис (Испания)

Бачка-Топола (Сербия) – Ягеллония (Польша)

Целье (Словения) – АПОЭЛ (Кипр)

Викингур (Исландия) – Панатинаикос (Греция)

Борац (Босния и Герцеговина) – Олимпия (Словения)

Омония (Кипр) – Пафос (Кипр)

Мольде (Норвегия) – Шэмрок Роверс (Ирландия)

Копенгаген (Дания) – Хайденхайм (Германия)

Поединки 1/16 финала Лиги конференций состоятся 13 и 20 февраля 2025 года. Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала.

Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги конференций будет проходить по той же схеме, как это было раньше – в формате двухматчевых противостояний. Финал турнира будет состоять из одного поединка.

Финал Лиги конференций-2024/25 состоится 28 мая 2025 года на стадионе "Вроцлав" в Польше.

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