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Определились пары 1/4 финала и стыковых матчей Лиги наций: результаты жеребьевки
Поединки состоятся в марте 2027 года.
В пятницу, 20 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и стыковых матчей Лиги наций-2026/27 .
По итогам жеребьевки стали известны пары четвертьфинальной стадии элитного дивизиона, а также соперники в стыковых противостояниях за повышение в классе и сохранение места в дивизионах A/B и B/C.
Первые матчи четвертьфиналов и стыковых противостояний состоятся 25–27 марта 2027 года. Ответные поединки запланированы на 28–30 марта.
Победители четвертьфиналов сыграют в финальном турнире Лиги наций, который состоится с 9 по 13 июня 2027 года.
Четвертьфиналы Лиги наций:
Норвегия — Англия
Испания — Франция
Нидерланды — Португалия
Бельгия — Германия
Полуфиналы Лиги наций:
Нидерланды / Португалия — Испания / Франция
Бельгия / Германия — Норвегия / Англия
Переходной плей-офф между Лигами A и B:
Босния и Герцеговина — Дания
Венгрия — Сербия
Ирландия — Хорватия
Словения — Уэльс
Переходной плей-офф между Лигами B и C:
Кипр — Северная Македония
Эстония — Румыния
Фарерские острова — Грузия
Беларусь — Израиль
Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.
Сборная Украины провела нынешний розыгрыш Лиги наций в дивизионе B. Соперниками подопечных Андреа Мальдеры в группе стали команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. "Сине-желтые" заняли третье место в квартете и остались в дивизионе B на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала всех возможных соперников в отборе Евро-2028.