Трофей Лиги наций / © Associated Press

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В пятницу, 20 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и стыковых матчей Лиги наций-2026/27 .

По итогам жеребьевки стали известны пары четвертьфинальной стадии элитного дивизиона, а также соперники в стыковых противостояниях за повышение в классе и сохранение места в дивизионах A/B и B/C.

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Первые матчи четвертьфиналов и стыковых противостояний состоятся 25–27 марта 2027 года. Ответные поединки запланированы на 28–30 марта.

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Победители четвертьфиналов сыграют в финальном турнире Лиги наций, который состоится с 9 по 13 июня 2027 года.

Четвертьфиналы Лиги наций:

Норвегия — Англия

Испания — Франция

Нидерланды — Португалия

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Бельгия — Германия

Полуфиналы Лиги наций:

Нидерланды / Португалия — Испания / Франция

Бельгия / Германия — Норвегия / Англия

Переходной плей-офф между Лигами A и B:

Босния и Герцеговина — Дания

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Венгрия — Сербия

Ирландия — Хорватия

Словения — Уэльс

Переходной плей-офф между Лигами B и C:

Кипр — Северная Македония

Эстония — Румыния

Фарерские острова — Грузия

Беларусь — Израиль

Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.

Сборная Украины провела нынешний розыгрыш Лиги наций в дивизионе B. Соперниками подопечных Андреа Мальдеры в группе стали команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. "Сине-желтые" заняли третье место в квартете и остались в дивизионе B на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала всех возможных соперников в отборе Евро-2028.

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