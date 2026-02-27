- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 534
- Время на прочтение
- 1 мин
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов: результаты жеребьевки
Поединки этой стадии пройдут 10/11 и 17/18 марта.
В пятницу, 27 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
В 1/8 финала сыграют топ-8 команд основного этапа Лиги чемпионов и восемь победителей противостояний стыкового раунда плей-офф.
Поединки этой стадии пройдут 10/11 и 17/18 марта. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.
Лига чемпионов-2025/26: пары 1/8 финала
ПСЖ (Франция) — "Челси" (Англия)
"Галатасарай" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия)
"Реал" Мадрид (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Аталанта" (Италия) — "Бавария" (Германия)
"Ньюкасл" (Англия) — "Барселона" (Испания)
"Атлетико" Мадрид (Испания) — "Тоттенхэм" (Англия)
"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Спортинг" (Португалия)
"Байер" (Германия) — "Арсенал" (Англия)
Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.