Проспорт
534
1 мин

Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов: результаты жеребьевки

Поединки этой стадии пройдут 10/11 и 17/18 марта.

Максим Приходько
Трофей Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

В пятницу, 27 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

В 1/8 финала сыграют топ-8 команд основного этапа Лиги чемпионов и восемь победителей противостояний стыкового раунда плей-офф.

Поединки этой стадии пройдут 10/11 и 17/18 марта. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

Лига чемпионов-2025/26: пары 1/8 финала

ПСЖ (Франция) — "Челси" (Англия)

"Галатасарай" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия)

"Реал" Мадрид (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)

"Аталанта" (Италия) — "Бавария" (Германия)

"Ньюкасл" (Англия) — "Барселона" (Испания)

"Атлетико" Мадрид (Испания) — "Тоттенхэм" (Англия)

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Спортинг" (Португалия)

"Байер" (Германия) — "Арсенал" (Англия)

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

534
