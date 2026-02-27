Определились пары 1/8 финала Лиги конференций: результаты жеребьевки

Лига конференций / © Associated Press

В пятницу, 27 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

В 1/8 финала сыграют топ-8 команд основного этапа Лиги конференций и восемь победителей противостояний стыкового раунда плей-офф.

В том числе своего соперника в 1/8 финала Лиги конференций узнал донецкий "Шахтер". За путевку в четвертьфинал третьего по престижности еврокубка "горняки" сразятся с польским "Лехом".

Поединки этой стадии пройдут 12 и 19 марта. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

Победитель пары "Лех" — "Шахтер" в четвертьфинале сыграет с победителем пары "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Спарта" Прага (Чехия).

Лига конференций-2025/26: пары 1/8 финала

"Лех" (Польша) — "Шахтер" (Украина)

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Спарта" Прага (Чехия)

"Кристал Пэлас" (Англия) — АЕК Ларнака (Кипр)

"Фиорентина" (Италия) — "Ракув" (Польша)

"Самсунспор" (Турция) — "Райо Вальекано" (Испания)

"Целье" (Словения) — АЕК Афины (Греция)

"Сигма" (Чехия) — "Майнц" (Германия)

"Риека" (Хорватия) — "Страсбург" (Франция)

Сетка плей-офф Лиги конференций

Финал текущего розыгрыша Лиги конференций состоится 27 мая в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).