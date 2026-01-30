Определились пары стыковых матчей Лиги Европы: результаты жеребьевки

Трофей Лиги Европы / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 30 января, состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги Европы сезона-2025/26.

В плей-офф второго по престижности еврокубка вышли 24 клуба.

Топ-8 общей турнирной таблицы основного этапа Лиги Европы напрямую попали в 1/8 финала. Это "Лион" (Франция), "Астон Вилла" (Англия), "Митьюлланд" (Дания), "Бетис" (Испания), "Порту" (Португалия), "Брага" (Португалия), "Фрайбург" (Германия) и "Рома" (Италия).

Реклама

Команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Жеребьевка определила, кто с кем сыграет.

Лига Европы-2025/26: пары стыковых матчей

"Лудогорец" (Болгария) – "Ференцварош" (Венгрия)

"Селтик" (Шотландия) – "Штутгарт" (Германия)

"Панатинаикос" (Греция) – "Виктория" Пльзень (Чехия)

Реклама

"Фенербахче" (Турция) – "Ноттингем" (Англия)

"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Генк" (Бельгия)

"Бранн" (Норвегия) – "Болонья" (Италия)

ПАОК (Греция) – "Сельта" (Испания)

Реклама

"Лилль" (Франция) – "Црвена Звезда" (Сербия)

Первые поединки раунда стыковых матчей (1/16 финала) состоятся 19 февраля, а ответные встречи – 26 февраля.

Календарь плей-офф Лиги Европы

Стыковые матчи: 19 и 26 февраля 2026 года

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 27 февраля 2026 года

1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года

1/4 финала: 9 и 16 апреля 2026 года

1/2 финала: 30 апреля и 7 мая 2026 года

Финал: 20 мая 2026 года (Стамбул)

Отметим, что в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Ранее сообщалось, что определились пары стыковых матчей Лиги чемпионов.

Реклама

Также мы рассказывали, что определились пары стыковых матчей Лиги конференций.