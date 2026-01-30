- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 1 мин
Определились пары стыковых матчей Лиги Европы: результаты жеребьевки
Поединки этой стадии состоятся 19 и 26 февраля.
В пятницу, 30 января, состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги Европы сезона-2025/26.
В плей-офф второго по престижности еврокубка вышли 24 клуба.
Топ-8 общей турнирной таблицы основного этапа Лиги Европы напрямую попали в 1/8 финала. Это "Лион" (Франция), "Астон Вилла" (Англия), "Митьюлланд" (Дания), "Бетис" (Испания), "Порту" (Португалия), "Брага" (Португалия), "Фрайбург" (Германия) и "Рома" (Италия).
Команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Жеребьевка определила, кто с кем сыграет.
Лига Европы-2025/26: пары стыковых матчей
"Лудогорец" (Болгария) – "Ференцварош" (Венгрия)
"Селтик" (Шотландия) – "Штутгарт" (Германия)
"Панатинаикос" (Греция) – "Виктория" Пльзень (Чехия)
"Фенербахче" (Турция) – "Ноттингем" (Англия)
"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Генк" (Бельгия)
"Бранн" (Норвегия) – "Болонья" (Италия)
ПАОК (Греция) – "Сельта" (Испания)
"Лилль" (Франция) – "Црвена Звезда" (Сербия)
Первые поединки раунда стыковых матчей (1/16 финала) состоятся 19 февраля, а ответные встречи – 26 февраля.
Календарь плей-офф Лиги Европы
Стыковые матчи: 19 и 26 февраля 2026 года
Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 27 февраля 2026 года
1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года
1/4 финала: 9 и 16 апреля 2026 года
1/2 финала: 30 апреля и 7 мая 2026 года
Финал: 20 мая 2026 года (Стамбул)
Отметим, что в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).
