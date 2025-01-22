Определились полуфинальные пары Australian Open-2025 у мужчин и женщин

Матчи 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии состоятся 23 и 24 января.
На Australian Open-2025 завершились поединки 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах. Следовательно, определились все полуфиналисты турнира.
Украина не будет представлена на этой стадии австралийского мэйджора. Лучший результат среди украинок показала Элина Свитолина, которая в четвертьфинале потерпела поражение от американки Мэдисон Киз.
Полуфинальные матчи женской сетки Открытого чемпионата Австралии состоятся 23-го, а мужской – 24 января.
Полуфинальные пары Australian Open-2024 (мужчины)
Новак Джокович (Сербия) – Александр Зверев (Германия)
Янник Синнер (Италия) – Бен Шелтон (США)
Полуфинальные пары Australian Open-2024 (женщины)
Арина Соболенко (нейтральный статус) – Паула Бадоса (Испания)
Мэдисон Киз (США) – Ига Швентек (Польша)
Действующими чемпионами Australian Open являются итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.
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