Определились полуфинальные пары Australian Open-2025 у мужчин и женщин

На Australian Open-2025 завершились поединки 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах. Следовательно, определились все полуфиналисты турнира.

Украина не будет представлена на этой стадии австралийского мэйджора. Лучший результат среди украинок показала Элина Свитолина, которая в четвертьфинале потерпела поражение от американки Мэдисон Киз.

Полуфинальные матчи женской сетки Открытого чемпионата Австралии состоятся 23-го, а мужской – 24 января.

Полуфинальные пары Australian Open-2024 (мужчины)

Новак Джокович (Сербия) – Александр Зверев (Германия)

Янник Синнер (Италия) – Бен Шелтон (США)

Полуфинальные пары Australian Open-2024 (женщины)

Арина Соболенко (нейтральный статус) – Паула Бадоса (Испания)

Мэдисон Киз (США) – Ига Швентек (Польша)

Действующими чемпионами Australian Open являются итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

Читайте также:

Свитолина эмоционально прокомментировала победу над россиянкой и выход в четвертьфинал Australian Open

"Дух Украины": Свитолина оставила послание на камере после выхода в четвертьфинал Australian Open

Непобедимая: Свитолина продлила успешную серию против россиянок после начала полномасштабной войны