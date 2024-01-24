Определились полуфинальные пары Australian Open у мужчин и женщин: результаты всех матчей 1/4 финала

Стали известны пары 1/2 финала Australian Open-2024 в мужском и женском одиночных разрядах.

В мужском турнире борьбу за трофей продолжают серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев, который из-за полномасштабной войны РФ против Украины допущен к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Результаты матчей 1/4 финала Australian Open-2024 (мужчины)

Верхняя часть сетки

Новак Джокович (Сербия) – Тейлор Фритц (США) – 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3

Янник Синнер (Италия) – Андрей Рублев (нейтральный статус) – 6:4, 7:6(5), 6:3

Нижняя часть сетки

Хуберт Хуркач (Польша) – Даниил Медведев (нейтральный статус) – 6:7(4), 6:2, 3:6, 7:5, 4:6

Александр Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4

Пары 1/2 финала Australian Open-2024 (мужчины)

Пятница, 26 января

Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия)

Даниил Медведев (нейтральный статус) – Александр Зверев (Германия)

В женской сетке в полуфинал пробились украинка Даяна Ястремская, китаянка Чжэн Циньвэнь, американка Кори Гауфф, а также "нейтральная" белоруска Арина Соболенко.

В четвертьфинале Ястремская победила чешку Линду Носкову и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии Grand Slam. За путевку в финал Открытого чемпионата Австралии 23-летняя уроженка Одессы сразится с китаянкой Чжэн Циньвэн, которая в 1/4 финала одолела "нейтральную" россиянку Анну Калинскую.

Результаты матчей 1/4 финала Australian Open-2024 (женщины)

Верхняя часть сетки

Линда Носкова (Чехия) – Даяна Ястремская (Украина) – 3:6, 4:6

Анна Калинская (нейтральный статус) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 7:6(4), 3:6, 1:6

Нижняя часть сетки

Марта Костюк (Украина) – Кори Гауфф (США) – 6:7(6), 7:6(3), 2:6

Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко (нейтральный статус) – 2:6, 3:6

Пары 1/2 финала Australian Open-2024 (женщины)

Четверг, 25 января

Кори Гауфф (США) – Арина Соболенко (нейтральный статус)

Даяна Ястремская (Украина) – Чжэн Циньвэнь (Китай)

Напомним, основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. Действующими победителями этого турнира Grand Slam являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.

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