Определились полуфинальные пары Australian Open у мужчин и женщин: результаты всех матчей 1/4 финала

Украину в личном женом турнире продолжает представлять Даяна Ястремская.
Стали известны пары 1/2 финала Australian Open-2024 в мужском и женском одиночных разрядах.
В мужском турнире борьбу за трофей продолжают серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев, который из-за полномасштабной войны РФ против Украины допущен к соревнованиям только в нейтральном статусе.
Результаты матчей 1/4 финала Australian Open-2024 (мужчины)
Верхняя часть сетки
Новак Джокович (Сербия) – Тейлор Фритц (США) – 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3
Янник Синнер (Италия) – Андрей Рублев (нейтральный статус) – 6:4, 7:6(5), 6:3
Нижняя часть сетки
Хуберт Хуркач (Польша) – Даниил Медведев (нейтральный статус) – 6:7(4), 6:2, 3:6, 7:5, 4:6
Александр Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4
Пары 1/2 финала Australian Open-2024 (мужчины)
Пятница, 26 января
Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия)
Даниил Медведев (нейтральный статус) – Александр Зверев (Германия)
В женской сетке в полуфинал пробились украинка Даяна Ястремская, китаянка Чжэн Циньвэнь, американка Кори Гауфф, а также "нейтральная" белоруска Арина Соболенко.
В четвертьфинале Ястремская победила чешку Линду Носкову и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии Grand Slam. За путевку в финал Открытого чемпионата Австралии 23-летняя уроженка Одессы сразится с китаянкой Чжэн Циньвэн, которая в 1/4 финала одолела "нейтральную" россиянку Анну Калинскую.
Результаты матчей 1/4 финала Australian Open-2024 (женщины)
Верхняя часть сетки
Линда Носкова (Чехия) – Даяна Ястремская (Украина) – 3:6, 4:6
Анна Калинская (нейтральный статус) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 7:6(4), 3:6, 1:6
Нижняя часть сетки
Марта Костюк (Украина) – Кори Гауфф (США) – 6:7(6), 7:6(3), 2:6
Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко (нейтральный статус) – 2:6, 3:6
Пары 1/2 финала Australian Open-2024 (женщины)
Четверг, 25 января
Кори Гауфф (США) – Арина Соболенко (нейтральный статус)
Даяна Ястремская (Украина) – Чжэн Циньвэнь (Китай)
Напомним, основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. Действующими победителями этого турнира Grand Slam являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.
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