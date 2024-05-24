Определились полуфинальные пары чемпионата мира-2024 по хоккею

В четверг, 23 мая, состоялись матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2024 в элитном дивизионе, который проходит в Чехии. По их итогам определились полуфиналисты турнира.

В четвертьфинальных поединках Канада обыграла Словакию (6:3), Швейцария победила Германию (3:1), Чехия одолела США (1:0), а Швеция в овертайме осилила Финляндию (2:1).

В 1/2 финала Швеция сразится с Чехией, а Канада сыграет против Швейцарии. Оба полуфинала будут сыграны в субботу, 25 мая. Финал и матч за третье место запланированы на воскресенье, 26 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2024: расписание матчей 1/2 финала

Суббота, 25 мая

15:20. Швеция – Чехия

19:20. Канада – Швейцария

Отметим, что в начале мая сборная Украины выиграла ЧМ-2024 по хоккею в третьем по силе дивизионе (ІВ) и завоевала повышение в классе. В следующем году "сине-желтые" будут соревноваться во втором по рангу дивизионе (IA) мирового первенства.

Напомним, ЧМ-2023 в элитном дивизионе выиграла сборная Канады, победившая в финале Германию. В матче за "бронзу" Латвия обыграла США, впервые в истории завоевав медали мирового первенства по хоккею.

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