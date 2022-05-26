Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею-2022

В четверг, 26 мая, на чемпионате мира по хоккею прошли четвертьфинальные матчи.
Одну из путевок в финал мирового первенства в элитном дивизионе мирового первенства разыграют сборные Канады и Чехии.
На пути в полуфинал канадцы одержали волевую победу в овертайме над командой Швеции. – 4:3. Сборная Чехии со счетом 4:1 уверенно разобралась с командой из Германии.
В еще одном полуфинале сойдутся Финляндия и США.
Финляндия в 1/4 финала одержала прогнозируемую победу над Словакией – 4:2. Сборная США выиграла с убедительным счетом Швейцарию – 3:0.
Полуфинальные пары ЧМ-2022
Чехия – Канада
США – Финляндия
Полуфинальные встречи состоятся в субботу, 28 мая, а медали разыграют на следующий день.
Напомним, что болельщикам сборной Чехии по хоккею запретили вывесить флаг Украины во время поединков группового этапа чемпионата мира-2022, однако им все же удалось поддержать украинцев.
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