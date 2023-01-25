Определились полуфинальные пары финальной стадии Лиги наций-2022/23: результаты жеребьевки

Победитель турнира станет известен летом этого года.

В среду, 25 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финального турнира Лиги наций сезона-2022/23.

В нем приняли участие четыре сборные, победившие в своих группах Дивизиона А: Нидерланды, Хорватия, Италия и Испания.

Финальная стадия Лиги наций будет состоять из полуфиналов и финала. Также регламентом предусмотрен матч за третье место.

Волей жребия в 1/2 финала Испания сыграет с Италией, а Нидерланды сразятся с Хорватией.

Полуфинальные пары Лиги наций-2022/23

Испания – Италия

Нидерланды – Хорватия

Хозяином всех матчей финального раунда Лиги наций будут Нидерланды. Полуфиналы состоятся 14-го и 15 июня, финал и поединок за третье место – 18 июня.

Напомним, текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.

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