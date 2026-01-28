Определились полуфинальные пары мужского турнира Australian Open-2026

Карлос Алькарас / © Associated Press

Состоялись все матчи 1/4 финала Australian Open-2026 в мужском одиночном разряде. Так что определились полуфинальные пары первого в сезоне турнира Grand Slam.

В полуфинале австралийского мэйджора первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Александра Зверева (№3 ATP), а вторая ракетка планеты итальянец Янник Синнер будет противостоять сербу Новаку Джоковичу (№4 ATP).

Отметим, что в четвертьфинале Джокович прошел итальянца Лоренцо Музетти из-за того, что тот после двух выигранных сетов на старте в третьей партии получил травму и был вынужден досрочно сняться с матча.

Australian Open-2026 (мужчины): результаты матчей 1/4 финала

Александр Зверев (Германия) – Лернер Тьен (США) – 6:3, 6:7, 6:1, 7:6

Карлос Алькарас (Испания) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:5, 6:2, 6:1

Лоренцо Музетти (Италия) – Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 6:3, 1:3 (отказ Музетти)

Бен Шелтон (США) – Янник Синнер (Италия) – 3:6, 4:6, 4:6

Australian Open-2026 (мужчины): полуфинальные пары

Карлос Алькарас (Испания, №1 ATP) – Александр Зверев (Германия, №3 ATP)

Новак Джокович (Сербия, №4 ATP) – Янник Синнер (Италия, №2 ATP)

Оба полуфинальных поединка мужского турнира Australian Open-2026 состоятся в пятницу, 30 января.

К слову, Синнер является чемпионом двух предыдущих Australian Open (2024, 2025). В прошлом году в финале Открытого чемпионата Австралии итальянский теннисист обыграл Зверева.

Ранее сообщалось, что на Australian Open-2026 также определились полуфинальные пары в женском одиночном разряде. За первый в своей карьере титул Grand Slam продолжает бороться украинка Элина Свитолина.

В полуфинале Свитолина сразится с первой ракеткой мира "нейтральной" белоруской Ариной Соболенко. Матч состоится в четверг, 29 января. Начало – не раньше 10:30 по киевскому времени.