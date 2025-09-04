ТСН в социальных сетях

Определились полуфинальные пары US Open-2025 у мужчин и женщин

Поединки 1/2 финала американского мэйджора состоятся 5 сентября.

Янник Синнер

Янник Синнер / © Associated Press

По итогам матчей 1/4 финала US Open-2025 определились четвертьфинальные пары мужских и женских одиночных турниров.

Результаты матчей 1/4 финала US Open-2025 (мужчины)

Иржи Легечка (Чехия) – Карлос Алькарас (Испания) – 4:6, 2:6, 4:6

Новак Джокович (Сербия) – Тейлор Фритц (США) – 6:3, 7:5, 3:6, 6:4

Феликс Оже-Альясим (Канада) – Алекс де Минор (Австралия) – 4:6, 7:6, 7:5, 7:6

Янник Синнер (Италия) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:1, 6:4, 6:2

Результаты матчей 1/4 финала US Open-2025 (женщины)

Джессика Пегула (США) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 6:3

Маркета Вондроушова (Чехия) – Арина Соболенко – техническая победа (Вондроушова не вышла на матч из-за повреждения)

Каролина Мухова (Чехия) – Наоми Осака (Япония) – 4:6, 6:7

Аманда Анисимова (США) – Ига Швентек (Польша) – 6:4, 6:3

Полуфинальные пары US-Open 2025 (мужчины)

Новак Джокович (Сербия) – Карлос Алькарас (Испания)

Янник Синнер (Италия) – Феликс Оже-Алессим (Канада)

Полуфинальные пары US-Open 2025 (женщины)

Арина Соболенко – Джессика Пегула (США)

Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США)

Женский финал запланирован на субботу, 6 сентября. Мужской финал пройдет в воскресенье, 7 сентября.

В прошлом году чемпионами Открытого чемпионата США стали итальянец Янник Синнер и "нейтральная" теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк установила национальный рекорд на турнирах Grand Slam.

