Определились полуфинальные пары US Open-2025 у мужчин и женщин
Поединки 1/2 финала американского мэйджора состоятся 5 сентября.
По итогам матчей 1/4 финала US Open-2025 определились четвертьфинальные пары мужских и женских одиночных турниров.
Результаты матчей 1/4 финала US Open-2025 (мужчины)
Иржи Легечка (Чехия) – Карлос Алькарас (Испания) – 4:6, 2:6, 4:6
Новак Джокович (Сербия) – Тейлор Фритц (США) – 6:3, 7:5, 3:6, 6:4
Феликс Оже-Альясим (Канада) – Алекс де Минор (Австралия) – 4:6, 7:6, 7:5, 7:6
Янник Синнер (Италия) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:1, 6:4, 6:2
Результаты матчей 1/4 финала US Open-2025 (женщины)
Джессика Пегула (США) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 6:3
Маркета Вондроушова (Чехия) – Арина Соболенко – техническая победа (Вондроушова не вышла на матч из-за повреждения)
Каролина Мухова (Чехия) – Наоми Осака (Япония) – 4:6, 6:7
Аманда Анисимова (США) – Ига Швентек (Польша) – 6:4, 6:3
Полуфинальные пары US-Open 2025 (мужчины)
Новак Джокович (Сербия) – Карлос Алькарас (Испания)
Янник Синнер (Италия) – Феликс Оже-Алессим (Канада)
Полуфинальные пары US-Open 2025 (женщины)
Арина Соболенко – Джессика Пегула (США)
Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США)
Женский финал запланирован на субботу, 6 сентября. Мужской финал пройдет в воскресенье, 7 сентября.
В прошлом году чемпионами Открытого чемпионата США стали итальянец Янник Синнер и "нейтральная" теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк установила национальный рекорд на турнирах Grand Slam.