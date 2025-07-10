Определились полуфинальные пары Wimbledon-2025 у мужчин и женщин

Ига Швентек / © Associated Press

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По итогам матчей 1/4 финала Wimbledon-2025 стали известны полуфинальные пары турнира в мужском и женском одиночных разрядах.

Отметим, что Украина не будет представлена в 1/4 финала травяного мэйджора.

Лучший результат среди украинок в одиночном разряде нынешнего Уимблдонского турнира показали Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые выбыли в 1/16 финала.

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Результаты матчей 1/4 финала Wimbledon-2025 (мужчины)

Тейлор Фриц (США) – Карен Хачанов – 6:3, 6:4, 1:6, 7:6

Кэмерон Норри (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания) – 2:6, 3:6, 3:6

Янник Синнер (Италия) – Бен Шелтон (США) – 7:6, 6:4, 6:4

Флавио Коболли (Италия) – Новак Джокович (Сербия) – 7:6, 2:6, 5:7, 4:6

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Полуфинальные пары Wimbledon-2025 (мужчины)

Тейлор Фритц (США) – Карлос Алькарас (Испания)

Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия)

Результаты матчей 1/4 финала Wimbledon-2025 (женщины)

Арина Соболенко – Лаура Зигемунд (Германия) – 4:6, 6:2, 6:4

Аманда Анисимова (США) – Анастасия Павлюченкова – 6:1, 7:6

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Мирра Андреева – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:7, 6:7

Ига Швентек (Польша) – Людмила Самсонова – 6:2, 7:5

Полуфинальные пары Wimbledon-2025 (женщины)

Арина Соболенко – Аманда Анисимова (США)

Белинда Бенчич (Швейцария) – Ига Швентек (Польша)

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Матчи 1/2 финала Wimbledon-2025 женского одиночного турнира состоятся 10 июля, а мужского – 11 июля.

Женский финал запланирован на 12 июля, мужской – 13 июля.

Напомним, в прошлом году чемпионами Wimbledon стали испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова.