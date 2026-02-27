ТСН в социальных сетях

Определились потенциальные соперники "Шахтера" в 1/8 финала Лиги конференций

"Горняки" сыграют с турецким "Самсунспором" или польским "Лехом".

"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Определились потенциальные соперники донецкого "Шахтера" в 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

За путевку в четвертьфинал третьего по престижности еврокубка "горняки" сразятся с турецким "Самсунспором" или польским "Лехом" .

Донецкий клуб напрямую вышел в 1/8 финала, закончив основной этап Лиги конференций в топ-8.

"Самсунспор" и "Лех" на пути в 1/8 финала Лиги конференций преодолели стыковую стадию плей-офф: турецкая команда прошла северомакедонскую "Шкендию" (1:0, 4:0), а польский клуб обыграл финский КуПС (2:0, 1:0).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится в пятницу, 27 февраля, в 15:00 по киевскому времени. Именно тогда "Шахтер" узнает, кто именно станет его следующим соперником — "Самсунспор" или "Лех".

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).

