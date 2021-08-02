Определились с заменой для Шевченко: в УАФ рассматривают двух кандидатов на пост главного тренера сборной Украины

Определились с заменой для Шевченко: в УАФ рассматривают двух кандидатов на пост главного тренера сборной Украины

Оба претендента уже работали с "сине-желтыми".

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) уже определились с тем, кто в срочном порядке сможет заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера национальной сборной, который тот оставил накануне.

Скорее всего, руководство организации сделает предложение бывшему наставнику "сине-желтых" Мирону Маркевичу, который сейчас занимает должность главы Комитета сборных УАФ.

Если же 70-летний специалист ответит отказом на предложение, другим кандидатом на освободившуюся должность будет рассматриваться другой экс-наставник сборной Украины Алексей Михайличенко, ныне работающий вице-президентом УАФ, сообщает Meta-ratings.

Шевченко возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Его контракт действовал до конца 2022-го.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Маркевич работал со сборной Украины в 2010 году, успев провести во главе ее 4 матча.

Михайличенко работал с "сине-желтыми" с 2008 по 2009 год.

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