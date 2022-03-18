Определились все четвертьфиналисты Лиги конференций-2021/22

Жеребьевка 1/4 финала состоится 18 марта.

В четверг, 17 марта, состоялись последние ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2021/22.

После них стали известны все четвертьфиналисты турнира. К следующей стадии вышли восемь победителей двухматчевых противостояний.

Среди четвертьфиналистов престижного клубного турнира Европы два клуба из Нидерландов и по одной команде из Норвегии, Англии, Франции, Греции, Италии и Чехии.

Участники 1/4 финала Лиги конференций

"Буде-Глимт" (Норвегия)

"Фейеноорд" (Нидерланды)

"Лестер" (Англия)

"Марсель" (Франция)

ПАОК (Греция)

ПСВ Эйндховен (Нидерланды)

"Рома" (Италия)

"Славия" Прага (Чехия)

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций состоится 18 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

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