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Определились все четвертьфиналисты Лиги конференций-2021/22

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Определились все четвертьфиналисты Лиги конференций-2021/22

Associated Press

Жеребьевка 1/4 финала состоится 18 марта.

В четверг, 17 марта, состоялись последние ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2021/22.

После них стали известны все четвертьфиналисты турнира. К следующей стадии вышли восемь победителей двухматчевых противостояний.

Среди четвертьфиналистов престижного клубного турнира Европы два клуба из Нидерландов и по одной команде из Норвегии, Англии, Франции, Греции, Италии и Чехии.

Участники 1/4 финала Лиги конференций

  • "Буде-Глимт" (Норвегия)
  • "Фейеноорд" (Нидерланды)
  • "Лестер" (Англия)
  • "Марсель" (Франция)
  • ПАОК (Греция)
  • ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
  • "Рома" (Италия)
  • "Славия" Прага (Чехия)

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций состоится 18 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

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