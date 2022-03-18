Определились все четвертьфиналисты Лиги конференций-2021/22

Жеребьевка 1/4 финала состоится 18 марта.
В четверг, 17 марта, состоялись последние ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2021/22.
После них стали известны все четвертьфиналисты турнира. К следующей стадии вышли восемь победителей двухматчевых противостояний.
Среди четвертьфиналистов престижного клубного турнира Европы два клуба из Нидерландов и по одной команде из Норвегии, Англии, Франции, Греции, Италии и Чехии.
Участники 1/4 финала Лиги конференций
- "Буде-Глимт" (Норвегия)
- "Фейеноорд" (Нидерланды)
- "Лестер" (Англия)
- "Марсель" (Франция)
- ПАОК (Греция)
- ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
- "Рома" (Италия)
- "Славия" Прага (Чехия)
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций состоится 18 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
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