Определились все четвертьфиналисты Roland Garros-2023 у мужчин и женщин: с кем будет играть Свитолина

На Roland Garros-2023 завершились поединки 1/8 финала в мужском и женском одиночных разрядах. По их итогам стали известны все четвертьфиналисты турнира Большого шлема.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Франции в мужской сетке вышли Карлос Алькарас (Испания), Стефанос Циципас (Греция), Новак Джокович (Сербия), Карен Хачанов (Россия, нейтральный статус), Каспер Рууд (Норвегия), Хольгер Руне (Дания), Александр Зверев (Германия) и Томас Этчеверри (Аргентина).

Пары 1/4 финала Roland Garros-2023 (мужчины)

Карлос Алькарас (Испания) – Стефанос Циципас (Греция)

Новак Джокович (Сербия) – Карен Хачанов (нейтральный статус)

Каспер Рууд (Норвегия) – Хольгер Руне (Дания)

Александр Зверев (Германия) – Томас Этчеверри (Аргентина)

У женщин в четвертьфинал Roland Garros-2023 пробились Каролина Мухова (Чехия), Анастасия Павлюченкова (Россия, нейтральный статус), Элина Свитолина (Украина), Арина Соболенко (Беларусь, нейтральный статус), Беатрис Хаддас-Майя Тунис), Ига Швентек (Польша) и Кори Гауфф (США).

Пары 1/4 финала Roland Garros-2023 (женщины)

Каролина Мухова (Чехия) – Анастасия Павлюченкова (нейтральный статус)

Элина Свитолина (Украина) – Арина Соболенко (нейтральный статус)

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Онс Жабер (Тунис)

Ига Швентек (Польша) – Кори Гауфф (США)

Четвертьфинальные поединки мужского и женского Roland Garros состоятся 6 и 7 июня.

Свитолина свой матч против белоруски Соболенко, которая во время текущего турнира отказалась осудить войну в Украине, проведет во вторник, 6 июня. Начало игры – ориентировочно в 13:30 по киевскому времени.

Отметим, что для 28-летней уроженки Одессы это первый турнир Большого шлема после рождения дочери.

Свитолина в десятый раз участвует в розыгрыше Открытого чемпионата Франции. В этом году Элина уже повторила свой лучший результат на Roland Garros, в четвертый раз в карьере дойдя до четвертьфинала. Ранее украинка добиралась до этой стадии в 2015, 2017 и 2020 годах, но каждый раз проигрывала.

Лучшими результатами Свитолиной на турнирах Grand Slam остаются полуфиналы Wimbledon и US Open в 2019 году.

В случае победы над Соболенко, в полуфинале Roland Garros-2023 Элина встретится с триумфаторкой противостояния Мухова – Павлюченкова.

Читайте также:

"Смелый человек": Свитолина поблагодарила российскую теннисистку, осудившую войну РФ против Украины

"Мой организм не выдержал этого": Цуренко объяснила, почему снялась с матча 1/8 финала Roland Garros

"Не чувствовала себя в безопасности": белоруска Соболенко провела тайную пресс-конференцию на Roland Garros