Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 по футзалу

Сборная Украины сразится за путевку в полуфинал с Венесуэлой.
В пятницу, 27 сентября, завершилась стадия 1/8 финала чемпионата мира-2024 по футзалу, который проходит в Узбекистане.
Следовательно, стали известны все четвертьфиналисты мирового первенства, а также были сформированы пары 1/4 финала.
Сборная Украины также продолжает борьбу на турнире. В 1/8 финала подопечные Александра Косенко одолели Нидерланды (3:1).
В четвертьфинале "сине-желтые" поборются с Венесуэлой, которая в первом раунде плей-офф сенсационно обыграла Испанию (2:1).
В полуфинале Мундиаля победитель матча Украина – Венесуэла сыграет против триумфатора поединка Бразилия – Марокко.
Помимо поражения испанцев от венеуэльцев, еще одной неожиданностью 1/8 финала стал вылет действующих чемпионов Европы и мира португальцев от Казахстана (1:2).
Все пары 1/4 финала ЧМ-2024 по футзалу
Воскресенье, 29 сентября
15:30. Бразилия – Марокко
18:00. Украина – Венесуэла
Понедельник, 30 сентября
15:30. Франция – Парагвай
18:00. Казахстан – Аргентина
Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.
На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.
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