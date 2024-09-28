Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 по футзалу

Сборная Украины сразится за путевку в полуфинал с Венесуэлой.

В пятницу, 27 сентября, завершилась стадия 1/8 финала чемпионата мира-2024 по футзалу, который проходит в Узбекистане.

Следовательно, стали известны все четвертьфиналисты мирового первенства, а также были сформированы пары 1/4 финала.

Сборная Украины также продолжает борьбу на турнире. В 1/8 финала подопечные Александра Косенко одолели Нидерланды (3:1).

В четвертьфинале "сине-желтые" поборются с Венесуэлой, которая в первом раунде плей-офф сенсационно обыграла Испанию (2:1).

В полуфинале Мундиаля победитель матча Украина – Венесуэла сыграет против триумфатора поединка Бразилия – Марокко.

Помимо поражения испанцев от венеуэльцев, еще одной неожиданностью 1/8 финала стал вылет действующих чемпионов Европы и мира португальцев от Казахстана (1:2).

Все пары 1/4 финала ЧМ-2024 по футзалу

Воскресенье, 29 сентября

15:30. Бразилия – Марокко

18:00. Украина – Венесуэла

Понедельник, 30 сентября

15:30. Франция – Парагвай

18:00. Казахстан – Аргентина

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

Читайте также:

Украина – Венесуэла: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала ЧМ-2024 по футзалу

Нидерланды – Украина – 1:3: онлайн-видеотрансляция матча 1/8 финала чемпионата мира-2024 по футзалу

Сборная Украины по футзалу обыграла Афганистан и вышла в плей-офф чемпионата мира-2024 (видео)