Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею-2022

Во вторник, 24 мая, на чемпионате мира по хоккею завершился групповой этап.
По результатам поединков группового этапа определились восемь команд, которые пробились в плей-офф ЧМ-2022.
Из группы A в четвертьфинал вышли Швейцария, Германия, Канада и Словакия, из группы B – Финляндия, Швеция, Чехия и США.
Завершили выступления на чемпионате Италия и Великобритания.
Четвертьфинальные пары:
Германия – Чехия
Канада – Швеция
Словакия – Финляндия
Швейцария – США
Четвертьфиналы пройдут в четверг, 26 мая.
Напомним, что болельщикам сборной Чехии по хоккею запретили вывесить флаг Украины во время поединков группового этапа чемпионата мира-2022, однако им все же удалось поддержать украинцев.
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