Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею-2022

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею-2022

Во вторник, 24 мая, на чемпионате мира по хоккею завершился групповой этап.

По результатам поединков группового этапа определились восемь команд, которые пробились в плей-офф ЧМ-2022.

Из группы A в четвертьфинал вышли Швейцария, Германия, Канада и Словакия, из группы B – Финляндия, Швеция, Чехия и США.

Завершили выступления на чемпионате Италия и Великобритания.

Четвертьфинальные пары:

Германия – Чехия

Канада – Швеция

Словакия – Финляндия

Швейцария – США

Четвертьфиналы пройдут в четверг, 26 мая.

Напомним, что болельщикам сборной Чехии по хоккею запретили вывесить флаг Украины во время поединков группового этапа чемпионата мира-2022, однако им все же удалось поддержать украинцев.

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