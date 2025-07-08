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Определились все четвертьфинальные пары Wimbledon-2025 у мужчин и женщин
Матчи 1/4 финала травяного мэйджора состоятся 8 и 9 июля.
По итогам матчей 1/8 финала Wimbledon-2025 стали известны все четвертьфинальные пары в мужском и женском одиночных разрядах.
Отметим, что Украина не будет представлена в 1/4 финала травяного мэйджора.
Лучший результат среди украинок в одиночном разряде нынешнего Уимблдонского турнира показали Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые выбыли в 1/16 финала.
Все четвертьфинальные пары Wimbledon-2025 (мужчины)
Янник Синнер (Италия) – Бен Шелтон (США)
Флавио Коболли (Италия) – Новак Джокович (Сербия)
Тейлор Фритц (США) – Карен Хачанов
Кэмерон Норри (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания)
Все четвертьфинальные пары Wimbledon-2025 (женщины)
Лаура Зигемунд (Германия) – Арина Соболенко
Аманда Анисимова (США) – Анастасия Павлюченкова
Белинда Бенчич (Швейцария) – Мирра Андреева
Ига Швентек (Польша) – Людмила Самсонова
Матчи 1/4 финала Wimbledon-2025 мужского и женского одиночных турниров состоятся 8 и 9 июля.
В прошлом году чемпионами Wimbledon стали испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова.