Определились все четвертьфинальные пары Wimbledon-2025 у мужчин и женщин

Новак Джокович / © Associated Press

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По итогам матчей 1/8 финала Wimbledon-2025 стали известны все четвертьфинальные пары в мужском и женском одиночных разрядах.

Отметим, что Украина не будет представлена в 1/4 финала травяного мэйджора.

Лучший результат среди украинок в одиночном разряде нынешнего Уимблдонского турнира показали Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые выбыли в 1/16 финала.

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Все четвертьфинальные пары Wimbledon-2025 (мужчины)

Янник Синнер (Италия) – Бен Шелтон (США)

Флавио Коболли (Италия) – Новак Джокович (Сербия)

Тейлор Фритц (США) – Карен Хачанов

Кэмерон Норри (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания)

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Все четвертьфинальные пары Wimbledon-2025 (женщины)

Лаура Зигемунд (Германия) – Арина Соболенко

Аманда Анисимова (США) – Анастасия Павлюченкова

Белинда Бенчич (Швейцария) – Мирра Андреева

Ига Швентек (Польша) – Людмила Самсонова

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Матчи 1/4 финала Wimbledon-2025 мужского и женского одиночных турниров состоятся 8 и 9 июля.

В прошлом году чемпионами Wimbledon стали испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова.