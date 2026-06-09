Определились все клубы-участники УПЛ сезона-2026/27

"Левый Берег" / facebook.com/fclbkyiv

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Определились все клубы-участники украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

В новом розыгрыше чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе будут выступать 16 команд, среди них — три клуба, которые поднялись из Первой лиги по итогам сезона-2025/26 или после переходных матчей.

По итогам сезона-2025/26 из элиты напрямую вылетели "Полтава" и "Рух", который отказался от участия в переходных матчах.

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Также понизились в классе "Александрия", которая в переходном плей-офф уступила бронзовому призеру Первой лиги — "Левому Берегу".

Прямые путевки в УПЛ завоевали "Буковина" и "Черноморец", которые заняли первое и второе места в Первой лиге соответственно.

А вот "Кудровка" сохранила прописку в УПЛ, в переходных матчах одолев в серии пенальти "Агробизнес", который финишировал четвертым в Первой лиге.

Все участники сезона УПЛ-2026/27

"Шахтер" Донецк

ЛНЗ Черкассы

"Полесье" Житомир

"Динамо" Киев

"Металлист 1925" Харьков

"Колос" Ковалевка

"Кривбасс" Кривой Рог

"Заря" Луганск

"Карпаты" Львов

"Эпицентр" Каменец-Подольский

"Верес" Ровно

"Оболонь" Киев

"Кудровка"

"Буковина" Черновцы

"Черноморец" Одесса

"Левый Берег" Киев

Напомним, чемпионом УПЛ-2025/26 стал "Шахтер". Дончане завоевали "золото" чемпионата Украины 16-й раз в истории и вплотную приблизились по этому показателю к "Динамо", которое является рекордсменом по выигранным титулам (17).

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Кроме того, "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

Также мы рассказывали, что "Динамо" узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги Европы.

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