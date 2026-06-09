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Определились все клубы-участники УПЛ сезона-2026/27
В новом сезоне элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу будут выступать 16 команд.
Определились все клубы-участники украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
В новом розыгрыше чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе будут выступать 16 команд, среди них — три клуба, которые поднялись из Первой лиги по итогам сезона-2025/26 или после переходных матчей.
По итогам сезона-2025/26 из элиты напрямую вылетели "Полтава" и "Рух", который отказался от участия в переходных матчах.
Также понизились в классе "Александрия", которая в переходном плей-офф уступила бронзовому призеру Первой лиги — "Левому Берегу".
Прямые путевки в УПЛ завоевали "Буковина" и "Черноморец", которые заняли первое и второе места в Первой лиге соответственно.
А вот "Кудровка" сохранила прописку в УПЛ, в переходных матчах одолев в серии пенальти "Агробизнес", который финишировал четвертым в Первой лиге.
Все участники сезона УПЛ-2026/27
"Шахтер" Донецк
ЛНЗ Черкассы
"Полесье" Житомир
"Динамо" Киев
"Металлист 1925" Харьков
"Колос" Ковалевка
"Кривбасс" Кривой Рог
"Заря" Луганск
"Карпаты" Львов
"Эпицентр" Каменец-Подольский
"Верес" Ровно
"Оболонь" Киев
"Кудровка"
"Буковина" Черновцы
"Черноморец" Одесса
"Левый Берег" Киев
Напомним, чемпионом УПЛ-2025/26 стал "Шахтер". Дончане завоевали "золото" чемпионата Украины 16-й раз в истории и вплотную приблизились по этому показателю к "Динамо", которое является рекордсменом по выигранным титулам (17).
Кроме того, "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.
Также мы рассказывали, что "Динамо" узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги Европы.