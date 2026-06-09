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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
202
Время на прочтение
2 мин

Определились все клубы-участники УПЛ сезона-2026/27

В новом сезоне элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу будут выступать 16 команд.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Левый Берег"

"Левый Берег" / facebook.com/fclbkyiv

Определились все клубы-участники украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

В новом розыгрыше чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе будут выступать 16 команд, среди них — три клуба, которые поднялись из Первой лиги по итогам сезона-2025/26 или после переходных матчей.

По итогам сезона-2025/26 из элиты напрямую вылетели "Полтава" и "Рух", который отказался от участия в переходных матчах.

Также понизились в классе "Александрия", которая в переходном плей-офф уступила бронзовому призеру Первой лиги — "Левому Берегу".

Прямые путевки в УПЛ завоевали "Буковина" и "Черноморец", которые заняли первое и второе места в Первой лиге соответственно.

А вот "Кудровка" сохранила прописку в УПЛ, в переходных матчах одолев в серии пенальти "Агробизнес", который финишировал четвертым в Первой лиге.

Все участники сезона УПЛ-2026/27

  • "Шахтер" Донецк

  • ЛНЗ Черкассы

  • "Полесье" Житомир

  • "Динамо" Киев

  • "Металлист 1925" Харьков

  • "Колос" Ковалевка

  • "Кривбасс" Кривой Рог

  • "Заря" Луганск

  • "Карпаты" Львов

  • "Эпицентр" Каменец-Подольский

  • "Верес" Ровно

  • "Оболонь" Киев

  • "Кудровка"

  • "Буковина" Черновцы

  • "Черноморец" Одесса

  • "Левый Берег" Киев

Напомним, чемпионом УПЛ-2025/26 стал "Шахтер". Дончане завоевали "золото" чемпионата Украины 16-й раз в истории и вплотную приблизились по этому показателю к "Динамо", которое является рекордсменом по выигранным титулам (17).

Кроме того, "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

Также мы рассказывали, что "Динамо" узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги Европы.

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Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
202
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