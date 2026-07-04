Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026: кто с кем сыграет

Болельщик сборной Швейцарии с копией трофея Кубка мира / © Associated Press

Реклама

В ночь на 4 июля состоялись последние матчи 1/16 финала чемпионата мира-2026.

По их итогам стали известны все пары следующего раунда плей-офф турнира.

Вашему вниманию все пары 1/8 финала Мундиаля. Поединки этой стадии состоятся с 4 по 7 июля.

Реклама

Пары 1/8 финала ЧМ-2026

4 июля. 20:00. Канада — Марокко

5 июля. 00:00. Парагвай — Франция

5 июля. 23:00. Бразилия — Норвегия

6 июля. 03:00. Мексика — Англия

Реклама

6 июля. 22:00. Португалия — Испания

7 июля. 03:00. США — Бельгия

7 июля. 19:00. Аргентина — Египет

7 июля. 23:00. Швейцария — Колумбия

Реклама

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Сетка плей-офф ЧМ-2026 / x.com/FIFAWorldCup

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами

В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.

Отметим, что действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

Новости партнеров