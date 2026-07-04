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Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026: кто с кем сыграет
Матчи 1/8 финала Мундиаля состоятся с 4 по 7 июля.
В ночь на 4 июля состоялись последние матчи 1/16 финала чемпионата мира-2026.
По их итогам стали известны все пары следующего раунда плей-офф турнира.
Вашему вниманию все пары 1/8 финала Мундиаля. Поединки этой стадии состоятся с 4 по 7 июля.
Пары 1/8 финала ЧМ-2026
4 июля. 20:00. Канада — Марокко
5 июля. 00:00. Парагвай — Франция
5 июля. 23:00. Бразилия — Норвегия
6 июля. 03:00. Мексика — Англия
6 июля. 22:00. Португалия — Испания
7 июля. 03:00. США — Бельгия
7 июля. 19:00. Аргентина — Египет
7 июля. 23:00. Швейцария — Колумбия
Сетка плей-офф ЧМ-2026
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами
В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.
Отметим, что действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.