Определились все полуфиналисты чемпионата мира-2022 по волейболу

Стало известно, кто сыграет в 1/2 финала мужского мирового первенства по волейболу, которое проходит в Словении и Польше.

В полуфинал чемпионата мира-2022 по волейболу вышли команды Италии, Словении, Бразилии и Польши.

В четвертьфинале планетарного первенства итальянцы на тай-брейке одолели олимпийских чемпионов Токио-2020 - сборную Франции. Команда Словении на собственной площадке не без проблем победила украинскую сборную. Бразильцы в латиноамериканской дуэли обыграли аргентинцев, а еще одни хозяева турнира - поляки в напряженном поединке на тай-брейке справились с командой США.

Все результаты 1/4 финала ЧМ-2022 по волейболу

Италия - Франция 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12)

- Франция 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12) Словения - Украина 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)

- Украина 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23) Аргентина - Бразилия 1:3 (16:25, 25:23, 22:25, 21:25)

1:3 (16:25, 25:23, 22:25, 21:25) Польша - США 3:2 (25:20, 27:25, 21:25, 22:25, 15:12)

В полуфинале ЧМ-2022 встретятся действующие чемпионы (Польша) и вице-чемпионы мира (Бразилия). За другую путевку в финал обидчики сборной Украины словенцы сразятся с Италией.

Обе полуфинальные встречи пройдут в субботу, 10 сентября. Матч за третье место и финал запланированы на воскресенье, 11 сентября.

facebook.com/VolleyballWorld

Добавим, что сборная Украины по волейболу сумела впервые в истории пробиться в четвертьфинал чемпионата мира. Нынешнее мировое первенство для сборной Украины стало вторым в истории. В 1998 году "сине-желтые" заняли 10-е место, поэтому результат на ЧМ-2022 - лучший в истории нашей команды.

Напомним, украинцы со второго места группы вышли в плей-офф ЧМ-2022. В стартовом поединке турнира подопечные Угиса Крастиньша проиграла сербам (0:3), но затем разгромили Тунис (3:0) и уверенно обыграли Пуэрто-Рико (3:1). В 1/8 финала "сине-желтые" разбили Нидерланды (3:0), после чего уступили Словении (1:3) в битве за выход в полуфинал.

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