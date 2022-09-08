Определились все полуфиналисты US Open-2022: кто поборется за выход в мужской и женский финалы

Состоялись поединки 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису, по итогам которых стали известны все участники полуфиналов турнира Большого шлема.
В 1/2 финала US Open в мужской сетке вышли Каспер Рууд (Норвегия), Карлос Алькарас (Испания), Фрэнсис Тиафо (США) и Карен Хачанов (Россия, нейтральный статус).
Результаты матчей 1/4 финала US Open-2022 (мужчины)
Верхняя часть сетки
Карен Хачанов (Россия, нейтральный статус) - Ник Кирьос (Австралия) - 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3), 6:4
Каспер Рууд (Норвегия) - Маттео Берреттини (Италия) - 6:1, 6:4, 7:6(4)
Нижняя часть сетки
Карлос Алькарас (Испания) - Янник Синнер (Италия) - 6:3, 6:7(7), 6:7(0), 7:5, 6:3
Фрэнсис Тиафо (США) - Андрей Рублев (Россия, нейтральный статус) - 7:6(3), 7:6(0), 6:4
Пары 1/2 финала US Open-2022 (мужчины)
- Карен Хачанов (Россия, нейтральный статус) - Каспер Рууд (Норвегия)
- Карлос Алькарас (Испания) - Фрэнсис Тиафо (США)
У женщин в полуфинал US Open-2022 пробились Ига Свентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь, нейтральный статус), Каролин Гарсия (Франция) и Онс Жабер (Тунис).
Результаты матчей 1/4 финала US Open-2022 (женщины)
Верхняя часть сетки
Ига Свентек (Польша) - Джессика Пегула (США) - 6:3, 7:6(4)
Арина Соболенко (Беларусь, нейтральный статус) - Каролина Плишкова (Чехия) - 6:1, 7:6(4)
Нижняя часть сетки
Каролин Гарсия (Франция) - Кори Гауфф (США) - 6:3, 6:4
Онс Жабер (Тунис) - Айла Томлянович (Австралия) - 6:4, 7:6(4)
Пары 1/2 финала US Open-2022 (женщины)
- Ига Свентек (Польша) - Арина Соболенко (Беларусь, нейтральный статус)
- Каролин Гарсия (Франция) - Онс Жабер (Тунис)
Напомним, US Open принял решение допустить к турниру спортсменов из РФ и Беларуси. Несмотря на полномасштабное российское вторжение в Украину, теннисисты стран-агрессоров выступают в нейтральном статусе.
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