Определились все потенциальные соперники "Динамо" на старте квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

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Стали известны все возможные соперники киевского "Динамо" на старте квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Команда Александра Шовковского, ставшая чемпионом УПЛ-2024/25, начнет выступления в самом престижном еврокубке со второго отборочного раунда.

"Бело-синие" будут пытаться пробиться в основную стадию турнира "путем чемпионов". Во 2-м квалификационном раунде "Динамо" будет сеяным.

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Потенциальные соперники "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов: "Риека" (Хорватия), "Жальгирис" (Литва), "Пафос" (Кипр), РФШ (Латвия), "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), КуПС (Финляндия), "Нью-Сейнтс" (Уэльс), "Дрита" (Косово), "Брейдаблик" (Исландия), "Линфилд" (Северная Ирландия), "Будучность" (Черногория).

Матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоятся 22/23 и 29/30 июля. Жеребьевка этой стадии запланирована на 18 июня.

Если "Динамо" пройдет второй раунд квалификации Лиги чемпионов, то гарантированно будет иметь еврокубковую осень – попадет как минимум в основную стадию Лиги конференций.